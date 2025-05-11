Російські війська вдруге за день атакували с.Павлівка в Запорізькій області, є ще одна поранена

Окупанти повторно обстріляли с. Павлівка у Запорізькій області, поранено ще одну жінку, повідомила обласна військова адміністрація.

"Росіяни вдруге за день атакували село у Василівському районі. Внаслідок влучання fpv-дрона пошкоджений будинок. Жінка отримала поранення", - йдеться в повідомленні ОВА у неділю.

Раніше повідомлялося, що зранку окупанти скинули на село три КАБи, важко поранили літню жінку.