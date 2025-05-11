Інтерфакс-Україна
Події
12:05 11.05.2025

Окупанти скинули КАБи на прифронтову громаду Запорізької області, є важкопоранена

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Окупанти скинули КАБи на прифронтову громаду Запорізької області, є важкопоранена
Фото: Запорізька ОВА

Після пропозицій про перемовини росіяни б'ють КАБами по Запорізькій області – завдано три удари по с. Павлівка, важко поранено літню жінку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"росіяни бʼють КАБАми по прифронтових громадах Запорізької області. Три удари завдано по с.Павлівка. Пошкоджені житлові будинки. Важке поранення дістала жінка 75-ти років", - написав він у телеграмі у неділю.

Теги: #запорізька_область #каби

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