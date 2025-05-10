Інтерфакс-Україна
Події
20:51 10.05.2025

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

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Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підвели підсумок зустрічі партнерів по Коаліції охочих під час відвідання Софійського собору. Про це Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі в суботу.

"У Софійському соборі разом із Премʼєр-міністром Кіром Стармером підсумували сьогоднішні зустрічі з партнерами. Говорили про реалізацію домовленості про повне припинення вогню з 12 травня щонайменше на 30 днів і посилення санкцій проти Росії в разі відсутності згоди з її боку", - написав Зеленський.

Окрему увагу співбесідники зосередили на забезпеченні моніторингу припинення вогню та взаємодії зі Сполученими Штатами, гарантіях безпеки для України та подальшому посиленні оборонних спроможностей нашої держави.

 

 

Теги: #розмова #стармер #зеленський

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