Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підвели підсумок зустрічі партнерів по Коаліції охочих під час відвідання Софійського собору. Про це Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі в суботу.

"У Софійському соборі разом із Премʼєр-міністром Кіром Стармером підсумували сьогоднішні зустрічі з партнерами. Говорили про реалізацію домовленості про повне припинення вогню з 12 травня щонайменше на 30 днів і посилення санкцій проти Росії в разі відсутності згоди з її боку", - написав Зеленський.

Окрему увагу співбесідники зосередили на забезпеченні моніторингу припинення вогню та взаємодії зі Сполученими Штатами, гарантіях безпеки для України та подальшому посиленні оборонних спроможностей нашої держави.