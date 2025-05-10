Інтерфакс-Україна
Події
18:33 10.05.2025

Туреччина на Коаліції охочих висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню – ЗМІ

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Туреччина на Коаліції охочих висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню – ЗМІ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан взяв участь у зустрічі Коаліції охочих у суботу, наголосив на відданості Туреччини територіальній цілісності та суверенітету України, висловивши підтримку Анкари безумовному припиненню вогню, повідомляє агентство Anadolu.

"Фідан також висловив готовність Туреччини виконувати свої обов'язки з моніторингу режиму припинення вогню, якщо такий буде встановлений", – зазначило агентство із посиланням джерела в МЗС.

Зазначається, що міністр, представляючи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, підтвердив, що Анкара підтримує встановлення безумовного припинення вогню та зусилля, спрямовані на його досягнення.

Після зустрічі президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що моніторинг припинення вогню готові також здійснювати США та інші партнери.

За словами президента України Володимира Зеленського, у зустрічі Коаліції охочих у суботу взяли участь представники понад 30 країн. "Президенти Фінляндії, Литви, Європейської ради, Єврокомісії, Румунії, прем'єр-міністри Бельгії, Болгарії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Ірландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Нової Зеландії, Норвегії, Словенії, Швеції. І також … генсек НАТО, заступники прем'єр-міністрів Австралії та Хорватії, міністри закордонних справ Ісландії, Португалії, Іспанії та Туреччини", – перерахував президент України.

Окрім того безпосередньо в Києві у зустрічі брали участь президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Теги: #коаліція_охочих #туреччина

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