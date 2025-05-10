Інтерфакс-Україна
Події
17:48 10.05.2025

Дії висланого з Угорщини українського дипломата були визнані серйозною загрозою суверенітету країни, заявили в уряді

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Дії громадянина України, який був затриманий у п'ятницю ввечері в Угорщині та пізніше висланий з країни за звинуваченням у шпигунстві під дипломатичним прикриттям, становили серйозну загрозу суверенітету Угорщини, стверджує речник угорського уряду Золтан Ковач.

"Його дії були визнані серйозною загрозою суверенітету Угорщини, що спонукало національні служби безпеки вжити швидких та рішучих заходів", - написав Ковач в соцмережі Х у суботу.

За його словами, чоловікові було накладено заборону на в'їзд та проживання Національним директоратом з питань поліції у справах іноземців через шпигунство. "Чоловік середнього віку раніше діяв під дипломатичним прикриттям, але більше не має офіційного статусу. Після з'ясування ситуації влада тієї ж ночі вислала його з Угорщини", - написав Ковач.

Як повідомлялося, Служба безпеки України 9 травня повідомила, що викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано СБУ.

Пізніше у той же день міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у шпигунській діяльності. "Сьогодні ми вислали із Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті. Ми щойно передали рішення та список послу України у Будапешті тут, у Міністерстві закордонних справ", - повідомив він у Facebook.

Сіярто також звинуватив Україну у проведенні "антиугорської пропагандистської кампанії" у відповідь на те, що Угорщина "хоче миру".

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про висилку угорських дипломатів з України. "Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів", – зазначив він.

Теги: #угорщина #ковач

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