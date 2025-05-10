Інтерфакс-Україна
Події
16:54 10.05.2025

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

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США, Велика Британія, Франція, Україна та партнери єдині в пропозиції, що 30-денне припинення вогню має бути беззастережним та безумовним, тож якісь вимоги Росії є неприйнятними, а відмова від такої пропозиції має мати наслідком посилення санкцій, заявили прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон.

"За останні кілька годин Путін висунув умови припинення вогню. А ми наголошуємо на безумовному припинення вогню. Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов", – заявив прем’єр Великої Британії на зустрічі Коаліції охочих в Києві в суботу, яка офлайн та онлайн зібрала представників понад 30 країн.

"Йдеться про безумовне припинення вогню на землі, у морі, у небі. Це має бути припинення вогню з можливістю продовження, з можливістю моніторингу, з можливостю розведення сил довкола лінії контролю. За допомогою всіх, хто хоче приєднатися до коаліції, це буде робитися", – зазначив президент Франції.

За його словами, це дуже важливо, щоб попередити можливі порушення.

"Ми абсолютно відкидаємо будь-яку можливість будь-яких поступок. Ми наголошуємо: жодних попередніх умов щодо припинення постачання зброї чи якихось інших моментів. Жодних. Маємо бути чіткими: якщо Росія не погодиться, вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій і посилення підтримки України", – підкреслив Макрон.

Стармер нагадав, що Україна погодилася на цю пропозицію 30-денного припинення вогню ще два місяці тому, коли з нею вийшли США.

За словами президента Франції, новий пакет санкцій готовий, і у випадку відмови Росії або порушення перемир’я в наступні дні буде вестися підготовка до його застосування разом із США.

"Президент Трамп зробив дуже багато важливих кроків останніми днями для посилення та координації такої роботи. І ми готові висунути цей пакет санкцій у випадку будь-якого порушення, припинення вогню", – наголосив Макрон.

Він також додав, що підтримка Збройних сил України збережеться, бо потужна українська армія – це найкраща гарантія безпеки, тож треба буде забезпечити належне фінансування пакетів допомоги.

"І третій момент – тривалий мир потребує дійсно міжнародних гарантій безпеки. Саме тому ми зміцнюємо нашу коаліцію, готуємо до пропозицій щодо формування контингенту. Ця робота з партнерами йде щоденно, і хочу подякувати нашій військовій команді за їхню щоденну планувальну роботу. Хочу подякувати їх за співпрацю в рамках НАТО для підготовки тих сил, того контингенту, який буде надавати допомогу українській армії у підтриманні миру", – також повідомив президент Франції.

Теги: #коаліція_охочих #макрон #стармер

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