Інтерфакс-Україна
Події
16:53 10.05.2025

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

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Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відзначає дієвість запроваджених проти РФ санкцій і анонсував їх посилення, якщо РФ не піде на пропозиції щодо припинення вогню.

"Політика санкцій, дала результати у неможливості Росії перемогти в цій війні. У зв'язку з цим я відкидаю цю логіку і таке думання, що санкції нічого не дали. Санкції виявилися ключовим методом обмеження можливостей Росії. Ситуація Росії сьогодні складнішою, ніж Путін і пропаганда Кремля це показують. Отже, утримання і там, де це можливо, підсилення санкцій буде безперечно працювати і дасть результат", - сказав Туск на спільній пресконференції лідерів Коаліції охочих у Києві у суботу.

За його словами, санкції працюють, і якби не вони, ситуація була б без порівняння гіршою. "Кожен, хто стверджує, що санкції не діють, так свідомо або несвідомо грає на користь припинення санкцій щодо Росії. А Росія тільки на це і чекає", - сказав голова польського уряду.

При цьому Туск відзначив, що політика санкцій "вимагає послідовності, терпіння і єдності всього блоку держав, який підтримує Україну". "Ми розмовляли попередньо з американською стороною про різного роду санкції… Для нас найважливішим є те, щоб рішення про готовність інтенсифікувати санкції мало єдину позиція всіх держав без винятку - США, вся Коаліція охочих, а також всі присутні тут… Я давно не бачив так однозначної позиції в цьому питанні", - сказав він.

Втім, за його словами, санкції "багато коштують" і їх запровадження не є легким. "Але те, що ми сьогодні прийняли таке рішення і ми це публічно оголосили, це означає, що тут немає вже жартів. Якщо Росія легковажитиме на ці пропозиції (щодо безумовного припинення вогню на 30 днів – ІФ-У), зустріне і хвилю нових санкцій", - сказав Туск.

Теги: #санкції_проти_рф #туск

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