Стармер: потрібно розширювати спроможності ЗСУ і посилювати їх, а миротворчий мандат залежатиме від можливостей і потреб

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відзначає безальтернативну необхідність подальшого посилення української армії, а щодо можливості розміщення миротворчих контингентів інших країн на території України відзначає, що це залежатиме від потреб, які будуть актуальними після припинення вогню.

"Військове планування складалося з чотирьох аспектів. Перше – це нарощення українських спроможностей, української армії. Далі: Україна має дуже велику армію, яка була розбудована протягом останніх трьох років. Нам потрібно розширювати її спроможності і посилювати далі. Але також, що стосується контингентів на морі, у повітрі та на суші, звісно, є певна варіативність тут, тому що ми ще не в припиненні вогню. Тому ми також думаємо про те, який буде мандат - залежить від спроможностей, які будуть потрібними", - сказав Стармер на спільній пресконференції лідерів Коаліції охочих у Києві у суботу.

У свою чергу, президент Франції Еманюель Макрон відзначив, що "бачення завтрашнього дня залежатиме від відповіді, яка буде дана на наш сьогоднішній заклик до негайного припинення вогню".

"Ми всі сподіваємося, що з понеділка розпочнеться цей режим перемир'я, який може бути оновлений. Ми сподіваємось на це. І ми в рамках цих переговорів вибудуємо схему гарантій. І в цих в рамках гарантій можуть бути контингенти стримування другого ешелону. Але це все буде залежати від ходу дискусій, які йтимуть між Україною та Росією", - сказав він.

При цьому президент Франції запевнив: "Ми не відступимо. Україна не залишиться наодинці. Ми будемо захищати Україну від майбутніх можливих нападів".