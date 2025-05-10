Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

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Коаліція охочих продовжить підтримувати Україну у разі відмови РФ від 30-денного перемир'я та готова до посилення санкцій, заявів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Якщо Росія відмовиться від припинення вогню, яке б стало основою для переговорів, які можуть початися відразу, в такому разі ми продовжимо захищати Україну, ми продовжимо нарощувати тиск проти Росії", - сказав Мерц на спільної пресконференції з лідерами країн Коаліції охочих в Києві в суботу.

За його словами, майже всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові накласти санкції, якщо РФ не прийме їх ініціативу. "Ми всі працюємо для того, щоб Росія нарешті погодилася на припинення вогню, а не висувала передумови, якісь умови, знову і знову", - зазначив Мерц.

Він також нагадав, що до сьогоднішнього саміту лідери Коаліції охочих спілкувалися з президентом США Дональдом Трампом, а відразу після зустрічі поінформували його особисто про результати.

"Ми вдячні американському президенту за те, що він цілковито підтримує нашу ініціативу, поділяє її, і він цілковито залучений до цієї ініціативи", - підкреслив Мерц.