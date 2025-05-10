Інтерфакс-Україна
Події
13:51 10.05.2025

Премʼєр-міністр Данії взяла участь онлайн у зустрічі "коаліції охочих"

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Премʼєр-міністр Данії взяла участь онлайн у зустрічі "коаліції охочих"
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен щойно взяла участь у віртуальній зустрічі з лідерами коаліції охочих, повідомив Офісу прем'єр-міністра Данії.

"Разом вони обговорили шляхи зміцнення України. Зараз і в майбутньому. У зв'язку з цим прем'єр-міністр заявила: "Більше трьох років ми підтримуємо оборону України. Україна готова до 30-денного припинення вогню. Путін не показує жодних ознак того, що він хоче миру. Важливо, щоб зараз чинився тиск на Росію з метою встановлення тривалого і справедливого миру", - йдеться у дописі Офісу прем'єр-міністра Данії у соцмережі Х у суботу.

Як повідомлялось, до Києва 10 травня для зустрічі "коаліції охочих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Теги: #коаліція_охочих #фредеріксен

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