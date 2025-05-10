Інтерфакс-Україна
Події
13:35 10.05.2025

Єрмак опублікував фото зустрічі європейських лідерів у Києві з підписом "Історичні моменти"

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото зустрічі у Києві президента України Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністрів Великої Британії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Історичні моменти", - підписав він фото, розміщене у телеграм.

Як повідомлялось, до Києва 10 травня для зустрічі "коаліції охочих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Теги: #єрмак #коаліція_охочих

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