Єрмак опублікував фото зустрічі європейських лідерів у Києві з підписом "Історичні моменти"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото зустрічі у Києві президента України Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністрів Великої Британії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Історичні моменти", - підписав він фото, розміщене у телеграм.

Як повідомлялось, до Києва 10 травня для зустрічі "коаліції охочих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.