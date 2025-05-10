ЄС підтримує заклик до 30-денного припинення вогню в Україні - Каллас

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Євросоюз приєднується до заклику щодо повного і безумовного припинення вогню в Україні на термін щонайменше 30 днів, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Ця пауза в бойових діях може стати важливим кроком на шляху до скорочення страждань цивільного населення і надати простір для змістовних переговорів про справжній мир, спрямований на припинення агресивної війни Росії та відновлення всеосяжного, справедливого і міцного миру", - ідеться в заяві Каллас від імені Європейського союзу.

У документі сказано, що "ЄС залишається твердим у своїй прихильності до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, і вітає всі зусилля з досягнення такого миру".

"Як і в минулому, тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення миру", - наголошується у заяві.

Цю заяву підтримали й інші учасники неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Львові 9 травня: Молдова, Північна Македонія, Норвегія, Україна та Велика Британія.