В ЦПД прокоментували умови Кремля щодо перемир’я: Росія продовжує показувати, що миру не хоче

Росія продовжує показувати, що миру не хоче, зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Логіка москви: ви відмовтесь від зброї, а ми погодимось на 30 днів, правда фронт зупиняти не будемо, в кндр і далі будемо брати боєприпаси, ну і через 30 днів теж не зупинимось та придумаємо як продовжити війну далі", - написав він у телеграм в суботу.

"Не знаю, на кого це розраховано. росія продовжує показувати, що миру не хоче", - зазначив він.

Раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив, що для припинення вогню потрібно, щоб США і Захід припинили постачати Україні озброєння.