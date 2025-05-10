09:30 10.05.2025
В ЦПД прокоментували умови Кремля щодо перемир’я: Росія продовжує показувати, що миру не хоче
Росія продовжує показувати, що миру не хоче, зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
"Логіка москви: ви відмовтесь від зброї, а ми погодимось на 30 днів, правда фронт зупиняти не будемо, в кндр і далі будемо брати боєприпаси, ну і через 30 днів теж не зупинимось та придумаємо як продовжити війну далі", - написав він у телеграм в суботу.
"Не знаю, на кого це розраховано. росія продовжує показувати, що миру не хоче", - зазначив він.
Раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив, що для припинення вогню потрібно, щоб США і Захід припинили постачати Україні озброєння.