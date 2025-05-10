Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 106 од. автотехніки

Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1310 окупантів, 4 танка, 7 бронемашин, 49 артсистем, 36 БПЛА, а також 106 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 964580 (+1310) осіб, танків ‒ 10790 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од, артилерійських систем – 27637 (+49) од, РСЗВ – 1380 (+0) од, засоби ППО ‒ 1158 (+1) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36), крилаті ракети ‒ 3197 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од, спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.