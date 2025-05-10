Інтерфакс-Україна
Події
04:23 10.05.2025

Суд взяв під варту чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом, його оголошено підозру

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Стрілку, який вбив двох осіб у Софіївській Борщагівці обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави, повідомили у Київській обласній прокуратурі у п'ятницю.

"За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 63-річному мешканцю Київщини за фактом умисного вбивства двох осіб, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п.1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України)… За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - ідеться у повідомлені у Телеграмі.

За даними слідства, 8 травня 2025 року в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району між підозрюваним та двома сусідами виник конфлікт, внаслідок якого він здійснив постріли з вогнепальної зброї та вбив чоловіка та жінку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Відділення поліції № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

У поліції зловмиснику оголосили про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також незаконного носіння, зберігання і поводження зі зброєю та боєприпасами.

Зазначається, що правоохоронці Київщини провели обшук за місцем проживання стрільця, де виявили та вилучили автомат, понад 300 патронів калібру 5,45 мм, гранату Ф-1 та уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ.

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялось, що поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку, унаслідок отриманих вогнепальних поранень вони загинули, повідомили в четвер у Національній поліції України. Повідомляється, що спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного стрілця.

Як повідомлялось, декілька людей загинуло в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області в четвер внаслідок стрілянини, яку відкрив невідомий, повідомляється на сторінці Національної поліції України у Facebook.

Джерело: https://t.me/press_kobl/2771

Теги: #борщагівка #стрілянина

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