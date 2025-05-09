Інтерфакс-Україна
Події
22:56 09.05.2025

На фронті від початку доби відбулось 162 зіткнення - Генштаб

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Від початку доби пятниці на фронті відбулося 162 бойових зіткнення, з них 51 – на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали 22 авіаційних ударів, застосувавши 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 956 дронів-камікадзе та здійснили 3234 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку впродовж дня українські війська відбивали п’ять атак противника в районі Вовчанська.

На куп’янському напрямку українські захисники відбивали два штурми у районах Загризового та Нової Кругляківки.

На лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

Вісім штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського відбили українські захисники на сіверському напрямку.

На краматорському напрямку наразі зафіксовано 10 бойових зіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного.

На торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

Від початку цієї доби на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького.

На новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Зеленого Поля.

На оріхівському напрямку оборонці відбили чотири ворожі штурми в районі Малих Щербаків, Степового та Щербаків.

На придніпровському напрямку ворог здійснив шість невдалих спроб просунутись вперед.

На курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gWndMcy2CnaqqFaJHF8tvziPQfARSkZSsMt43vXVxYLLoNbQgpLaoMLy6mZP83EMl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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