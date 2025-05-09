Білий дім: США сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт під час прес-брифінгу у Білому Домі заявила, що Сполучені Штати сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я.

Коментуючи дзвінок президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа, Левітт сказала: "Дзвінок відбувся вчора. Президент Зеленський зателефонував президенту, щоб повідомити йому, що угоду щодо критично важливих корисних копалин було ухвалено парламентом України. Я розмовляла з президентом про цей дзвінок. Він сказав, що дзвінок був дуже хорошим і продуктивним. І, звісно, угода щодо критично важливих корисних копалин - це чудово для України, але також, зрозуміло, і для Сполучених Штатів Америки та наших платників податків", - сказала вона.

"Це був гарний дзвінок, і вони також обговорили, звісно, припинення вогню, яке запропонував президент - 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, яке, як ми знаємо, підтримує Європа, і ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на нього", - додала Левітт.