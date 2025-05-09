Інтерфакс-Україна
Події
21:13 09.05.2025

Білий дім: США сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я

1 хв читати
Білий дім: США сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт під час прес-брифінгу у Білому Домі заявила, що Сполучені Штати сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я.

Коментуючи дзвінок президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа, Левітт сказала: "Дзвінок відбувся вчора. Президент Зеленський зателефонував президенту, щоб повідомити йому, що угоду щодо критично важливих корисних копалин було ухвалено парламентом України. Я розмовляла з президентом про цей дзвінок. Він сказав, що дзвінок був дуже хорошим і продуктивним. І, звісно, угода щодо критично важливих корисних копалин - це чудово для України, але також, зрозуміло, і для Сполучених Штатів Америки та наших платників податків", - сказала вона.

"Це був гарний дзвінок, і вони також обговорили, звісно, припинення вогню, яке запропонував президент - 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, яке, як ми знаємо, підтримує Європа, і ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на нього", - додала Левітт.

 

 

Теги: #україна #перемиря #білий_дім #сша #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:09 09.05.2025
За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

21:57 09.05.2025
Посольство США попереджає про загрозу значної повітряної атаки

Посольство США попереджає про загрозу значної повітряної атаки

21:49 09.05.2025
Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

20:52 09.05.2025
США та європейці завершують узгодження 30-денної пропозиції щодо припинення вогню між Україною та Росією

США та європейці завершують узгодження 30-денної пропозиції щодо припинення вогню між Україною та Росією

19:53 09.05.2025
РФ не може воювати без Китаю - Єрмак

РФ не може воювати без Китаю - Єрмак

19:52 09.05.2025
Більшість у Конгресі США вірить у боротьбу України - член Палати представників Росс

Більшість у Конгресі США вірить у боротьбу України - член Палати представників Росс

17:39 09.05.2025
Сі Цзіньпін у Москві: Китай співпрацює з Росією, щоб спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію

Сі Цзіньпін у Москві: Китай співпрацює з Росією, щоб спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію

14:22 09.05.2025
США почали менше довіряти росіянам після зустрічі Зеленського і Трампа у Римі – глава МЗС Люксембургу

США почали менше довіряти росіянам після зустрічі Зеленського і Трампа у Римі – глава МЗС Люксембургу

00:22 09.05.2025
США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

14:02 08.05.2025
Мерц: Питання про відправлення військових ФРН в Україну поки не стоїть

Мерц: Питання про відправлення військових ФРН в Україну поки не стоїть

ВАЖЛИВЕ

Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

ОСТАННЄ

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

Франція запускає пілотний проєкт з викладання української мови як другої іноземної у коледжах та ліцеях

Глави МЗС України і Німеччини обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію

Суд взяв під варту чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

Барро вважає перемир'я РФ "маркетинговою операцією"

Шмигаль обговорив з новим очільником МЗС ФРН зміцнення співпраці

Єрмак дасть доручення своєму заступнику вивчати питання підняття зарплати військовослужбовцям

НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА