Барро вважає перемир'я РФ "маркетинговою операцією"

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав перемир'я, оголошені Росією, "маркетинговою операцією" та зазначив, що РФ порушила останнє понад 1 тис разів, повідомляє "Суспільне".

"Я вважаю, що ця друга заява є також є маркетинговою операцією. Існує фальшиве перемир'я, яке було порушено понад 1000 разів, згідно з українським моніторингом минулої ночі", - сказав він в інтерв'ю "Суспільному".

Барро зазначив, що це – спроба переконати США, що Володимир Путін справді готовий погодитися на режим припинення вогню, проте ці "маркетингові операції" нікого не переконують.

"І з заяв президента Трампа… стає зрозуміло, що він зрозумів: якщо на Володимира Путіна не чинити тиску, він не захоче погодитися на припинення вогню та вступити у справжні мирні переговори", — заявив Барро.