Інтерфакс-Україна
Події
18:45 09.05.2025

В Києві 10-11 травня можливі деякі обмеження руху центральними вулицями у зв’язку з урочистими заходами

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У Києві 10 та 11 травня частково обмежуватимуть рух транспорту деякими центральними вулицями міста, 10 травня ст. метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід/вихід для пасажирів, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Інформуємо про найближчі зміни в організації дорожнього руху та в роботі громадського транспорту. Обмеження руху: 10 та 11 травня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Набережно-Рибальською. Також 10 травня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста у зв’язку з проведенням урочистих і пам'ятних заходів на державному рівні", - йдеться у повідомленні КМДА.

Повідомляється також про зміни в роботі громадського транспорту: 10 травня ст. метро "Майдан Незалежності" тимчасово не працюватиме на вхід/вихід для пасажирів; 10 травня змінять маршрути автобуси №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 та тролейбуси №№ 34, 37-А, а 11 травня – автобус № 31.

Теги: #кмда #транспорт

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