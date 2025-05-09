Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення надати Міністерству оборони 10 мільйонів гривень на ремонт військової автомобільної техніки та забезпечення оргтехнікою і меблями новостворених підрозділів, повідомляє пресслужба міністерства.
"Передані 10 млн грн буде спрямовано на ремонт автомобільної техніки ЗСУ, яка залучається до виконання завдань, а також на забезпечення оргтехнікою та меблями новостворених підрозділів МОУ. Ці кошти були виділені та перераховані Київською міською радою у 2025 році з місцевого бюджету до держбюджету", - вказується у повідомленні.
Розпорядження "Про розподіл у 2025 році коштів державного бюджету, які надійшли з місцевих бюджетів у вигляді субвенції для підтримки обороноздатності держави" уряд ухвалив на засіданні в п‘ятницю, 9 травня. Проєкт документа Міноборони розробило з власної ініціативи відповідно до Бюджетного кодексу України.