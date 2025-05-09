Міносвіти оновило підходи до фінансування наукових об’єктів, які мають статус національного надбання

Міністерство освіти і науки України вдосконалило підходи до фінансування унікальних наукових об’єктів, які мають статус національного надбання та перебувають у сфері управління міністерства.

"У межах цієї роботи було проведено комплексний аналіз ефективності їхнього утримання, збереження та розвитку. Метою аналізу є підвищення результативності використання державних коштів і забезпечення стабільної роботи цих об’єктів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що за результатами аналізу: проведено наукову і науково-технічну експертизу матеріалів установ із застосуванням оновлених критеріїв оцінювання; запроваджено нову методику, за якою об’єкти розподілено на чотири основні категорії — залежно від їхнього середнього балу ефективності; розроблено методику розподілу фінансування, яка враховує результати експертизи, функціональні особливості об'єкта, потребу в підтриманні належного мікроклімату, ремонті обладнання та інші важливі чинники; визначено оновлені обсяги фінансування на 2025 рік.

"Такий підхід дав змогу зосередити державну підтримку на об’єктах, які продемонстрували найвищі показники ефективності, а також врахувати технічний стан установ, їхнє розташування та потреби в персоналі", - додали у відомстві.

У Міносвіти повідомили, що затверджено оновлені обсяги фінансової підтримки наукових об’єктів, що становлять національне надбання, згідно з якими агальний обсяг фінансування на 2025 рік збільшено на майже 30%.