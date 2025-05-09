Інтерфакс-Україна
Події
12:26 09.05.2025

Львів зібрав 35 іноземних делегацій на День Європи

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Львів зібрав 35 іноземних делегацій на День Європи
Фото: https://t.me/andriysadovyi/

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про прибуття до міста 35 іноземних делегацій у п'ятницю, коли в Україні та Європейському Союзі відзначається День Європи.

"Сьогодні Львів перетворився на європейську дипломатичну столицю. До міста прибули 35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав. У Ратуші відбулася міжнародна зустріч "Україна–ЄС" за участі міністрів закордонних справ усіх країн Європи. Обговорювали нові санкції проти росії, оборонну підтримку та шлях України до Європейського Союзу", - написав Садовий в Телеграм.

За його словами, на площі Ринок урочисто підняли прапор ЄС. "Це зробили діти війни — Яна Степаненко, яка втратила ноги внаслідок ракетного удару, і Маркіян Мазур — переможець міжнародних олімпіад", - розповів мер Львова.

Військовослужбовці виконали гімни України та Європейського Союзу, додав він.

"Ця подія підкреслює стратегічну роль Львова як платформи для ключових міжнародних рішень і символічних жестів підтримки України", - відзначив Садовий.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн Європи зустрілися у Львові, де провели засідання Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Голови відомств, Верховна представниця ЄС Кая Каллас, єврокомісари та дипломати вшанували пам'ять українських героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи Україну від російської агресії. Під час зустрічі прем'єр-міністра України Деніса Шмигаля з Каллас вони обговорили подальші спільні зусилля щодо зміцнення України, посилення тиску на РФ та просування вступу України до ЄС.

Теги: #міністри #львів #єс

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