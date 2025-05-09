Глави МЗС країн Європи прибули до Львова для участі у двох важливих подіях

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів деталі візиту міністрів закордонних справ країн Європи до Львова для участі в зустрічі глав МЗС ЄС та засідання Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

"Я радий вітати Високого представника Каю Каллас та міністрів закордонних справ країн ЄС у Львові з нагоди Дня Європи. Ласкаво просимо, друзі. Це історичне зібрання в історичний час. Воно відображає ключову роль України у захисті європейської свободи та цінностей", - написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що вони з колегами вшанували пам'ять українських героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи Україну від російської агресії. Також під час зустрічі прем'єр-міністра Деніса Шмигаля з Каєю Каллас вони обговорили подальші спільні зусилля щодо зміцнення України, посилення тиску на Росію та просування вступу України до ЄС.

"Попереду дві важливі події: зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Core Group Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України", - повідомив Сибіга.