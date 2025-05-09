Інтерфакс-Україна
Події
11:43 09.05.2025

Мерц і Трамп наполягають на 30-денному припиненні РФ вогню, яке стане початком мирних переговорів

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Мерц і Трамп наполягають на 30-денному припиненні РФ вогню, яке стане початком мирних переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що поговорив по телефону з президентом США Дональдом Трампом, обидва наполягають на 30-денному припиненні вогню, яке має започаткувати мирні переговори, інакше на Росію очікують ще більш жорсткі санкції.

Про це він сказав у п’ятницю в Брюсселі на спільній з президентом Європейської ради Антоніу Коштою пресконференції. "Вчора ввечері я мав телефонну розмову з американським президентом, який повідомив мені про свій план 30-денного припинення вогню. Я висловив підтримку цій ідеї. Німецький уряд також вважає, що припинення вогню – це правильно, це правильний шлях. І Росія тепер також буде змушена погодитися на триваліше припинення вогню, яке створить простір, необхідний для реального мирного плану", - розповів канцлер Німеччини.

За його словами, обидва високопосадовці "закликали Росію зараз розпочати шлях до міцного миру". "Якщо цього не станеться, ми без вагань посилимо тиск санкцій з нашим європейським партнером та Сполученими Штатами", - попередив Мерц РФ.

Деталізуючи на прохання журналістів розмову з Трампом, яка стосувалася війни РФ проти України, канцлер вказав на "існуючий проект комюніке між державами-членами Європейського Союзу, який дуже схожий на пропозицію щодо 30-денного припинення вогню". "Тепер справді все залежить від Росії, не лише сьогодні та протягом вихідних, але й, безумовно, з огляду на припинення вогню, оголошене в контексті 9 травня. Це залежить від них, і я думаю, що зараз саме час рухатися далі та перетворити припинення вогню на початок мирних переговорів", - повторив він зазначену позицію.

Мерц також розповів, що Трамп "дуже добре усвідомлює кількість втрат солдатів з обох сторін". "Він чудово усвідомлює ціну, людську ціну, яку доводиться платити з точки зору втрат серед збройних сил та інших. Тому я думаю, що йому потрібно посилити тиск на Росію, щоб після цих вихідних ми перейшли до фази, коли зможуть відбутися серйозні переговори", - переконаний канцлер Німеччини.

Говорячи про підтримку України з боку Європейського союзу, він висловився за те, що "європейцям не просто потрібно робити більше для України, але й у цьому аспекті вони повинні нарощувати та організовувати оборонні можливості".

"Ми також тісно контактуємо з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами з цього питання. Ми з президентом Європейської Ради також обмінялися думками з цього приводу сьогодні вранці. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими європейськими партнерами, щоб надалі підтримувати Україну, підтримувати її в її здатності ефективно захищатися та продовжувати чинити тиск на Росію", - сказав Мерц.

Теги: #припинення_вогню #трамп #мерц

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