Інтерфакс-Україна
Події
11:18 09.05.2025

У Москві на військовому параді присутні очільники держав і військові з 13 країн, у місті відключено мобільний інтернет - ЗМІ

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Військовий парад до 80-ї річниці Дня перемоги у Другій світовій війні проходить у столиці РФ у п'ятницю, повідомляє Радіо свобода.

"Цьогорічний парад стане наймасштабнішим за час вторгнення Росії в Україну, хоча й більш скромним, ніж інші ювілейні паради", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, парад проходить за посилених заходів безпеки, серед яких вимкнені мобільний інтернет, онлайн-банкінг й інші подібні послуги.

На параді присутні очільники багатьох країн, зокрема КНР, Туркменистану, Словаччини, Білорусі, Сербії, Бразилії, Вірменії, Куби, Монголії, Екваторіальної Гвінеї та Венесуели. Не прибули президент Азербайджану Ільгам Алієв та Лаосу Тхонлун Сісуліт (офіційна причина захворювання на коронавірус), не приїхав до Москви і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді (заявлена причина – конфлікт із Пакистаном). Усього участь у московських заходах підтвердили 29 світових лідерів, але в останній момент деякі з них відмовилися від візиту.

Країни Балтії відмовилися відкривати свій повітряний простір для польоту президента Сербії Олександра Вучича до РФ, і в підсумку він летів через Азербайджан. Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо також звинуватив владу Естонії у спробі зірвати його візит до Москви.

За даними видання, очікується, що до Москви приїдуть два німецькі депутати Європарламенту від партії "Союз Сари Вагенкнехт", а також ще три євродепутати з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Також у параді на Красній площі беруть участь понад 10 тисяч російських військових, а також низка інших союзних РФ держав. Площею вже пройшли парадні розрахунки з 13 країн, у тому числі Китаю, В’єтнаму, Єгипту, Монголії і М’янми.

Військові з КНДР сидять у першому ряду на трибунах на Красній площі.

Як повідомлялося, раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що засуджує використання РФ перемоги над нацизмом у пропагандистських цілях та зазначає, що таким чином Кремль намагається відволікти увагу від своїх злочинів як у минулій, так і в нинішній агресивній війні проти України. "Насправді путінський парад 9 травня прославлятиме не минулу перемогу над нацистською Німеччиною, а сучасну фашистську Росію", - наголошує МЗС.

Міністри закордонних справ України, Чехії, Естонії, Литви, Молдови та Польщі виступили з спільною заявою, в якій заявили, що РФ використовує колективну перемогу над нацистами для виправдання своєї нинішньої агресії та звірств проти українців. "Майбутній парад 9 травня, на якому Росія щорічно відзначає перемогу СРСР над нацистською Німеччиною, задуманий як прославлення цього культу. Путін намагатиметься використати його для додаткової мобілізації росіян на війну, зміцнення свого режиму та створення враження, що його міжнародна ізоляція слабне. Ми маємо не дати йому досягнути таких цілей", - йдеться в заяві.

Теги: #москва #гості #парад

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