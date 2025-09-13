Інтерфакс-Україна
Події
16:22 13.09.2025

Фріланд та Певкур відвідали одне з найбільших виробництв дронів в Україні

Перший віцепремʼєр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр оборони Денис Шмигаль показали міжнародним партнерам, що прибули до Києва, одне з найбільших виробництв дронів в Україні.

"Учора разом із Наглядовою радою Мюнхенської безпекової конференції, Міністеркою транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христею Фріланд і Міністром оборони Естонії Ханно Певкуром відвідали одне з найбільших виробництв дронів в Україні", - написав Федоров у телеграм-каналі у суботу.

"Сьогодні Україна входить до світових лідерів із виробництва дронів. Ми з нуля створили індустрію, яка стала №1 у світі. Паралельно розвиваємо РЕБи, робототехніку та ракетні технології, що впливають на обороноздатність країни", - зазначив він.

"Ми готові ділитися нашим досвідом і спільно з партнерами масштабувати проєкти, які захищатимуть нас і країни Європи від можливих загроз. Закликаємо інвестувати в український ОПК та створювати спільні виробництва, щоб разом посилювати безпеку на європейському континенті", - написав міністр оборони України за підсумками заходу у телеграмі у суботу.

Теги: #дрони #гості #виробництво

