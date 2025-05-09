Шмигаль разом із головами МЗС країн ЄС та єврокомісарами вшанував у Львові пам’ять полеглих за Україну у війні з РФ

Верховна представниця ЄС Кая Каллас, міністри закордонних справ країн Європейського союзу, єврокомісари та дипломати прибули до Львова, де взяли у п'ятницю участь в церемонії вшанування пам’яті захисників, полеглих за Україну в російсько-українській війні, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який також взяв участь у заході.

"Сьогодні разом з іноземними друзями та партнерами у Львові. На Марсовому полі вшанували пам’ять захисників, полеглих за Україну в російсько-українській війні. Україна та Європа у вічному боргу перед тими, хто віддав життя за мир і безпеку на всьому континенті. Вічна слава Героям!" - написав Шмигаль в Телеграм у п'ятницю, проілюструвавши повідомлення фотографіями заходу.

9 травня в Україні та країнах ЄС відзначається День Європи на знак миру та єдності у цій частині світу.