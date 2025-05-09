Інтерфакс-Україна
Події
07:31 09.05.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1300 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1300 військовослужбовців
Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби втрати окупантів склали 1300 одиниць живої сили та 166 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 п'ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, чотири бойових броньованих машини, 36 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 120 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 39 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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