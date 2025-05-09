Інтерфакс-Україна
Події
00:22 09.05.2025

США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

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США закликають до 30-денного безумовного припинення вогню і запровадять спільно з партнерами санкції, якщо перемир'я буде порушено, заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social у четвер, невдовзі по завершенні телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Переговори з Росією/Україною тривають. США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що прийнятний режим припинення вогню буде дотримано, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання непорушності цих прямих переговорів. Якщо перемир'я не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції", - написав Трамп.

"Як Президент, я залишатимусь відданим забезпеченню миру між Росією та Україною, разом з європейцями, і це буде міцний мир! Це припинення вогню повинно в кінцевому підсумку привести до укладення Мирної угоди. Все це може бути зроблено дуже швидко, і я буду доступний у будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться", - додав президент США.

Джерело: https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1920587166855409726

Теги: #перемиря #позиція #трамп #сша

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