Україна розраховує на інтеграцію своєї оборонної промисловості в європейський ОПК – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров в четвер, 8 травня, зустрівся в Києві з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Разом із командою поінформували європейських партнерів про зусилля України у відсічі збройної агресії росії та про нашу готовність до досягнення справедливого миру. Оскільки ворог не полишає спроб знищити нашу державність, наголосили на важливості продовження підтримки розвитку оборонних спроможностей України", – розповів Умєров за результатами зустрічі.

Він підкреслив, що у відповідь на виклики війни Україна значно збільшила можливості своєї оборонної промисловості.

"Розраховуємо на її інтеграцію в європейський ОПК – для спільного виробництва критично важливих безпекових рішень", – додав міністр.

Крім того, сторони обговорили нові механізми ЄС, які допоможуть залучити додаткове фінансування для українського виробництва, а також новий кредитний механізм SAFE від Європейського Союзу для закупівлі озброєння та можливість долучення України до нього.

"Європа готова інвестувати у власну безпеку – і досвід України буде надзвичайно цінним для партнерів. У нас є технології та спроможності, якими ми готові ділитися з союзниками. Також зацікавлені у розвитку виробництва передових європейських зразків, які критично потрібні нашим військовим для ефективного захисту України", – резюмував Умєров.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12670