Інтерфакс-Україна
Події
22:07 08.05.2025

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

1 хв читати
Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський зараз проводить телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, повідомив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

"Президент Зеленський проводить розмову із президентом Трампом. Про подробиці повідомимо за її результатами", - сказав Нікіфоров журналістам у четвер увечері.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у четвер ратифікувала угоду між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення інвестиційного фонду відбудови 338 голосами.

У відповідь Трамп заявив, що американська сторона це цінує та анонсував перемовини з Зеленським. "Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, яка була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими органами. І ми цінуємо це. Я поговорю з президентом незабаром, трохи пізніше", — сказав він під час брифінгу в Овальному кабінеті.

Теги: #розмова #сша #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 08.05.2025
Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

21:06 08.05.2025
Трамп про обрання Папою Лева XIV: це велика честь для нашої країни

Трамп про обрання Папою Лева XIV: це велика честь для нашої країни

20:41 08.05.2025
Трамп не виключає можливості залучення КНР до врегулювання війни в України

Трамп не виключає можливості залучення КНР до врегулювання війни в України

20:38 08.05.2025
Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

20:15 08.05.2025
Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

19:26 08.05.2025
Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

19:09 08.05.2025
Трамп проілюстрував допис про День перемоги у Європі фото пам'ятника "Підняття прапора на Іодзімі"

Трамп проілюстрував допис про День перемоги у Європі фото пам'ятника "Підняття прапора на Іодзімі"

21:27 06.05.2025
Зеленський обговорив з генеральним секретарем ОЕСР проєкти повоєнної відбудови України

Зеленський обговорив з генеральним секретарем ОЕСР проєкти повоєнної відбудови України

20:56 06.05.2025
Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

20:29 06.05.2025
Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

ОСТАННЄ

Проросійський лідер першого туру президентських виборів в Румунії хоче від України компенсації за переданий "Патріот" – ЗМІ

Президент Німеччини звинуватив Росію у поширенні історичної брехні, а США у зламі цінностей

З початку доби Сили оборони відбили 154 ворожих атак - Генштаб

Сибіга і Кубілюс обговорили перспективи спільних оборонно-промислових проєктів з Україною в межах плану "ReArm Europe" - МЗС

В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

Зеленський вніс в Раду як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена – Умєров

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

Татаров обговорив з президентом Євроюсту розслідування воєнних злочинів та запобігання використання РФ товарів подвійного призначення

САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА