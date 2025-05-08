Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський зараз проводить телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, повідомив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

"Президент Зеленський проводить розмову із президентом Трампом. Про подробиці повідомимо за її результатами", - сказав Нікіфоров журналістам у четвер увечері.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у четвер ратифікувала угоду між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення інвестиційного фонду відбудови 338 голосами.

У відповідь Трамп заявив, що американська сторона це цінує та анонсував перемовини з Зеленським. "Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, яка була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими органами. І ми цінуємо це. Я поговорю з президентом незабаром, трохи пізніше", — сказав він під час брифінгу в Овальному кабінеті.