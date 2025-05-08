Інтерфакс-Україна
Події
20:41 08.05.2025

Трамп не виключає можливості залучення КНР до врегулювання війни в України

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Трамп не виключає можливості залучення КНР до врегулювання війни в України

Президент США Дональд Трамп припускає залучення китайської сторони до врегулювання війни в України.

"Я так думаю, так. Я думаю, що це природне питання", - сказав він на брифінгу в Овальному офісі в четвер, відповідаючи на запитання журналіста, як від ставиться до можливості залучення КНР до того, аби "скоротити розрив між Україною та Росією".

Трамп переконаний, що США вже зробили "хороший прогрес" у врегулюванні війни в Україні, бо, за його словами, "бойові дії ведуться трохи інакше, ніж раніше". При цьому він відзначив, що, за його даними, у війні досі гине по 5 тис військовослужбовців щотижня, назвав її "кривавою банею" та заявив, що США будуть "дуже сильно залучені в спроби" її припинити.

"Я думаю, що якби ми не були залучені, Росія, знаєте, намагалася б отримати все це. Без нашої участі вони змогли б це зробити, тому що ми нерозумно постачали багато різних речей. Але ми були віддячені тим, що уклали угоду з рідкоземельними металами, про яку я говорив раніше", - сказав президент США.

"Пан Віткофф постійно веде переговори там і тут, він справжній професіонал. У нього чудові стосунки з обома країнами. І я думаю, що у нас є хороші шанси", - додав Трамп.

 

 

Теги: #війна #сша #кнр

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