Інтерфакс-Україна
Події
19:33 08.05.2025

Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

2 хв читати
Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

Ніхто не має права подумати про те, що членство України в ЄС нереальне, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, висловивши впевненість, що Київ у 2025 році відкриє всі переговорні кластери.

Під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" віцепрем'єрка. наголосила, що сьогодні Україна заклала нові підходи до розширення ЄС. Вона відзначила, що нова Європейська комісія була сформована "з тим, що це один-єдиний пріоритет поряд з оборонною політикою Євросоюзу".

"Але на сьогодні ми бачимо, що це швидко знецінюється. Ці зусилля нічого не вартують. Україна може тисячу разів зробити домашню роботу, Україна може бути і зберігати функціональність і спроможність в умовах війни. І сьогодні я чую з Брюсселя: "Ви ж і так сильні, ви зможете, треба допомогти іншим". Це несправедливо. Я вважаю, що це несправедливо. Я хочу, щоб ми разом з вами мобілізували зусилля і все ж таки достукались до лідерів країни ЄС", - заявила Стефанішина.

За її словами, сьогодні питання не лише у тому, що Угорщина блокує ті чи інші питання, а в тому - що "на цьому шляху ніхто не має права подумати про те, що членство України в ЄС нереальне".

"Це дуже важливо", - додала Стефанішина.

"Той етап, на якому зараз опинилась Україна, я його дуже легко можу порівняти з етапом, якому буде передувати завершення війни. Ми зробили все правильно. Ми все виконали. Ми боролись відчайдушно. Але сьогодні нас не хочуть рухати вперед. Просто так. Не тому, що це неважливо, не тому, що нема бажання, а тому, що так легше", - сказала вона.

Водночас віцепрем’єрка впевнена, що Україна у 2025 році відкриє всі переговорні кластери і прокладе шлях до швидкого членства в ЄС.

"Я точно знаю, що всі країни ЄС так чи інакше усвідомлюють, що це відбудеться", - сказала вона.

Теги: #вступ #ksf2025 #стефанішина #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 08.05.2025
Шмигаль обговорив с Кубіліусом оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС

Шмигаль обговорив с Кубіліусом оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС

19:20 08.05.2025
Каллас анонсувала політичне рішення ЄС щодо створення трибуналу по злочинах агресії на п'ятницю

Каллас анонсувала політичне рішення ЄС щодо створення трибуналу по злочинах агресії на п'ятницю

19:12 08.05.2025
Стефанішина: Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО ухвалено союзниками, питання зараз - коли ми повернемося до дискусії

Стефанішина: Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО ухвалено союзниками, питання зараз - коли ми повернемося до дискусії

18:55 08.05.2025
ЄС виділить EUR1 млрд для оборонної промисловості України

ЄС виділить EUR1 млрд для оборонної промисловості України

18:28 08.05.2025
Історик Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

Історик Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

17:48 08.05.2025
Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

16:18 08.05.2025
Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

16:42 07.05.2025
Мерц закликає всі країни ЄС збільшити оборонні витрати, зберегти підтримку України

Мерц закликає всі країни ЄС збільшити оборонні витрати, зберегти підтримку України

11:27 07.05.2025
Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

17:21 06.05.2025
Єврокомісар Йоргенсен: ми більше не дозволимо Росії використовувати енергетичну зброю проти нас

Єврокомісар Йоргенсен: ми більше не дозволимо Росії використовувати енергетичну зброю проти нас

ВАЖЛИВЕ

Новим Папою Римським став Роберт Прево

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

ЄС виділить EUR1 млрд для оборонної промисловості України

ОСТАННЄ

Новим Папою Римським став Роберт Прево

Татаров обговорив з президентом Євроюсту розслідування воєнних злочинів та запобігання використання РФ товарів подвійного призначення

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

Естонія планує створити військову базу в прикордонному з РФ місті Нарва

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

63-річна жінка загинула внаслідок атаки ворожого дрона

Трамп проілюстрував допис про День перемоги у Європі фото пам'ятника "Підняття прапора на Іодзімі"

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України до ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА