Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

Ніхто не має права подумати про те, що членство України в ЄС нереальне, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, висловивши впевненість, що Київ у 2025 році відкриє всі переговорні кластери.

Під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" віцепрем'єрка. наголосила, що сьогодні Україна заклала нові підходи до розширення ЄС. Вона відзначила, що нова Європейська комісія була сформована "з тим, що це один-єдиний пріоритет поряд з оборонною політикою Євросоюзу".

"Але на сьогодні ми бачимо, що це швидко знецінюється. Ці зусилля нічого не вартують. Україна може тисячу разів зробити домашню роботу, Україна може бути і зберігати функціональність і спроможність в умовах війни. І сьогодні я чую з Брюсселя: "Ви ж і так сильні, ви зможете, треба допомогти іншим". Це несправедливо. Я вважаю, що це несправедливо. Я хочу, щоб ми разом з вами мобілізували зусилля і все ж таки достукались до лідерів країни ЄС", - заявила Стефанішина.

За її словами, сьогодні питання не лише у тому, що Угорщина блокує ті чи інші питання, а в тому - що "на цьому шляху ніхто не має права подумати про те, що членство України в ЄС нереальне".

"Це дуже важливо", - додала Стефанішина.

"Той етап, на якому зараз опинилась Україна, я його дуже легко можу порівняти з етапом, якому буде передувати завершення війни. Ми зробили все правильно. Ми все виконали. Ми боролись відчайдушно. Але сьогодні нас не хочуть рухати вперед. Просто так. Не тому, що це неважливо, не тому, що нема бажання, а тому, що так легше", - сказала вона.

Водночас віцепрем’єрка впевнена, що Україна у 2025 році відкриє всі переговорні кластери і прокладе шлях до швидкого членства в ЄС.

"Я точно знаю, що всі країни ЄС так чи інакше усвідомлюють, що це відбудеться", - сказала вона.