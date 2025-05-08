Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ратифікацію Верховною Радою Угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови і подякував всім за роботу.

"Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс. Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він підкреслив, що такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було.

"Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток. Як ми й домовлялися з президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами", - резюмував Зеленський.