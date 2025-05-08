Інтерфакс-Україна
Події
18:36 08.05.2025

У Сумах затримали жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис.

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У Сумах затримали жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис.

У Сумах прикордонники спільно з поліцією запобігли спробі торгівлі немовлям, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Мешканка Сумщини ще під час вагітності шукала "покупців" на дитину, а після пологів погодилася оформити фіктивне батьківство для передачі дитини мешканцю Білопільщини", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що спершу жінка отримала $1000 завдатку й згодом була затримана під час передачі основної суми.

Їй загрожує до 15 років ув’язнення. Триває слідство.

Теги: #торгівля #дитина

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