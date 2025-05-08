Інтерфакс-Україна
Події
15:45 08.05.2025

САП вимагає стягнути в дохід держави елітні автівки родини колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК

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САП вимагає стягнути в дохід держави елітні автівки родини колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом про цивільну конфіскацію елітних автівок, загальною вартістю 4 млн 850 тис. грн, які перебували у користуванні родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

"Протягом 2023–2024 років близькими особами військового (який на момент набуття активів обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП) набуто у приватну власність автомобілі BMW X6, 2023 р.в., та Toyota Camry Hybrid, 2022 р.в., загальною вартістю 4 850 170 грн. Проте аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набуття вказаного майна за рахунок законних доходів", - повідомляє САП.

Підставою для прокурорського звернення до ВАКС стали матеріали Державного бюро розслідувань та НАЗК.

Раніше суд за заявою прокурора наклав арешт на рухоме й нерухоме майно відповідачів у порядку забезпечення позову.

Теги: #автівки #тцк #харківська_область #сап

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