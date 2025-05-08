Мерц: Питання про відправлення військових ФРН в Україну поки не стоїть

Питання про відправлення німецьких військових в Україну зараз не стоїть, але Німеччина має інші можливості для надання Україні гарантій безпеки або спостереженні за припиненням вогню, заявив новообраний канцлера ФРН Фрідріх Мерц

Як повідомляє DW, про це Мерц сказав в інтерв'ю, яке він дав у літаку під час своєї першої закордонної поїздки на посаді канцлера. "Питання про відправлення німецьких військовослужбовців в Україну для забезпечення там миру поки що "наразі навіть не стоїть (…) Ми ще дуже далекі від припинення вогню, і ще далі - від мирної угоди", - зазначив Мерц.

Проте він згадав про інші можливості участі Німеччини в наданні Україні гарантій безпеки або спостереженні за припиненням вогню: "Ми, звісно, могли б і надалі надавати дуже сильну підтримку українській армії, постачати її озброєннями за допомогою США в рамках спільних європейських зусиль".

Існує "ціла низка можливостей для забезпечення того, щоб така угода про припинення вогню була надійно закріплена і щоб наступна мирна угода дійсно дотримувалася", - додав канцлер ФРН.

Водночас він висловив надію на те, що "перемир'я" на 8-10 травня, оголошене наприкінці квітня Володимиром Путіним, може бути подовжено. "Однак це перебуває виключно в руках російського керівництва", - підкреслив Мерц.

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав заяву Путіна про одностороннє припинення вогню на три дні маніпуляцією. 7 травня Зеленський підтвердив, що українська пропозиція щодо припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів залишається в силі.