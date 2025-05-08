Росія продовжує атакувати на фронті, за перемир‘я хоче видати тільки відсутність "шахедів" - ЦПД

Росія продовжує атакувати на фронті, за перемир‘я Кремль хоче видати тільки відсутність "шахедів" в небі України, зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"росія бреше - оголошене ними "перемир‘я" досі не запрацювало, вони атакують на фронті", - написав він у телеграмі у четвер.

Коваленко наголосив, що за перемир‘я росіяни "хочуть видати тільки відсутність шахедів у небі, але перемир‘я - це коли ніхто з них не стріляє, не тривають їх штурмові дії, як зараз, і замовкає вся арта".