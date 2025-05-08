Інтерфакс-Україна
Події
12:19 08.05.2025

В Україні збережеться прохолодна дощова погода, місцями заморозки

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В Україні збережеться прохолодна дощова погода, місцями заморозки

В Україні 9 травня вночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині, вдень, крім заходу, помірні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла (у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 8-13° тепла; на сході та південному сході країни вночі 5-10°, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 9 травня Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року 9 травня найвища температура вдень була 28,5° в 1985р., найнижча вночі -1,6° в 1909р.

У суботу, 10 травня, вночі на південному сході та сході країни помірні, вдень у західних та місцями північних областях невеликі дощі; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла (у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 10-15° тепла; на південному сході країни вночі 5-10°, вдень 13-18°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла..

У Києві у суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Теги: #прогноз_погоди #заморозки

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