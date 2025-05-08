В ОП пройшла онлайн-зустріч з Віткоффом, Келлогом і дипломатичними представниками інших країн

Запровадження безумовного та повного припинення вогню на 30 днів обговорили під час онлайн-зустрічі керівник Офісу президента Андрій Єрмак та спецпредставники президента США Стівен Віткофф і Кіт Келлог, а також дипломатичні представники інших країн.

"Тридцятиденне припинення вогню відкрило б шлях до початку змістовних переговорів задля досягнення справедливого й тривалого миру. Якщо Москва погодиться на цю пропозицію, ми готові до діалогу за участю й підтримки США та європейських партнерів. Але якщо Кремль укотре обере ескалацію замість миру, спільна відповідь партнерів має бути рішучою. Тому Україна вітає напрацьований конгресменами на чолі з Ліндсі Гремом законопроєкт про застосування вторинних санкцій щодо Росії", – цитує Єрмака сайт президента України.

За словами Єрмака, повне та безумовне припинення вогню має стати першим етапом і передумовою для проведення переговорів про досягнення справедливого та стійкого миру. Він підкреслив, що пропозиція Володимира Путіна про триденне перемир’я покликана забезпечити виключно безпеку параду в Москві, а не досягнення миру.

Співрозмовники також обговорили застосування можливих інструментів тиску на Росію у разі відмови від прийняття пропозиції щодо припинення вогню або порушення домовленостей про повну тишу.

В онлайн-зустрічах взяли участь дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер. Крім того, відбулися розмови з дипломатичними представниками країн Північної Європи та Балтії, Європейської ради та Європейської комісії.

З українського боку в онлайн-зустрічах взяли участь міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, радники керівника Офісу президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.