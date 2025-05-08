Інтерфакс-Україна
Події
09:58 08.05.2025

В ЦПД заявили про порушення Росією самопроголошеного "перемир‘я"

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Росія порушує самопроголошене "перемир’я", продовжуючи обстріли, зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"росія порушує самопроголошене "перемир‘я", обстрілюючи Сумщину, а також на фронті Сходу, Харківщини. Самі оголосили, самі ж і порушують", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Раніше стало відомо, що внаслідок скиду окупантами, за попередніми даними, керованої авіаційної бомби близько 03:00 ночі 8 травня у Сумській області загинула жінка, її син дістав поранень, в іншому населеному пункті області за 30 хвилин після цього ворог скинув ще одну бомбу – поранено літню жінку.

Близько 7:05, ЗС РФ вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю Renault Sandero, який рухався по дорозі біля с. Великі Проходи (Харківська обл.). Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років.

Як повідомлялося, о 00:00 8 травня розпочалося так зване триденне перемир'я, оголошене Володимиром Путіним.

Теги: #порушення #перемиря #припинення_вогню #рф

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