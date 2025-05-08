Вночі в Сумській області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще двоє цивільних зазнали поранень

Внаслідок скиду окупантами, за попередніми даними, керованої авіаційної бомби близько 03:00 ночі 8 травня у Сумській області загинула жінка, її син дістав поранень, в іншому населеному пункті області за 30 хвилин після цього ворог скинув ще одну бомбу – поранено літню жінку, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 8 травня 2025 року близько 03:00 год у Миколаївській громаді Сумського району ворог скинув, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу на домоволодіння мирних жителів. Унаслідок чого у власному будинку загинула 55-річна жінка, її 24-річний син дістав поранень", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що вже о 03:30 год окупанти скинули іще одну бомбу на цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади Сумського району. Поранено 70-річну жінку.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, в 00 годин 8 травня розпочалося так зване триденне перемир'я, оголошене Володимиром Путіним.