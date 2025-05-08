Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано

Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8.00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано, але протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині, повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм у четвер.

Як зазначається, у період із 14.30 по 20.30 7 травня (під час третьої за добу хвилі атаки) противник завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово – рф.

"Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.