Інтерфакс-Україна
Події
09:37 08.05.2025

Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано

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Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано

Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8.00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано, але протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині, повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм у четвер.

Як зазначається, у період із 14.30 по 20.30 7 травня (під час третьої за добу хвилі атаки) противник завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово – рф.

"Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.

Теги: #повітряні_сили

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