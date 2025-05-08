У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Станом на 6:00 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі зафіксовано три ворожих кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшло два судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря пройшло сім суден, з яких два рухались з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13471