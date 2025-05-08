Північна Корея здійснила запуск нерозпізнаної балістичної ракети у бік Східного моря — ЗМІ

Північна Корея у четвер запустила нерозпізнану балістичну ракету в напрямку Східного (Японського) моря, повідомило Yonhap News з посиланням на об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї.

"Наші військові зафіксували запуск балістичної ракети з території Північної Кореї у бік Східного моря. Подробиці наразі уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Попередній запуск ракет з боку КНДР відбувся 10 березня — тоді Північна Корея випустила кілька балістичних ракет, імовірно, ближнього радіусу дії. Подія збіглася в часі зі спільними весняними навчаннями військових Південної Кореї та США.

Джерело: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250311003700315