14:23 31.10.2025

7 причин вибрати тури до В'єтнаму для зимової відпустки 2026

Увага! Є можливість включити в персональну колекцію подорожей один із найкращих курортних островів Південно-Східної Азії: в'єтнамський острів Фукуок у Сіамській затоці. У зимовому сезоні 2026 українським туристам пропонують вигідні пакетні тури до В'єтнаму з прямим перельотом з Варшави та Катовіце. Чому такий популярний у туристів райський острів Фукуок – розповідають тревел-експерти онлайн-турагенції АНЕКС Тур.

1. Загоряти та купатися на пляжах В'єтнаму в режимі нон-стоп

У листопаді в Сіамській затоці починається сухий сезон без злив, температура води +26-28°С, температура повітря вдень до +30-31°С, вночі +23-24°С. Пляжі на будь-який смак:

  • романтичні Сао Біч, Гань Дау, Кхем Біч;
  • ідеальний для каякінгу Вунг Бау;
  • тихий та комфортний Онг Ланг
  • пляж морських зірок Бай Рач Вем;
  • драйвовий Лонг Біч завдовжки 20 км з ресторанами та нічними клубами.

2. Оцінити концепцію ультрасучасного еко-курорту

Колишня «Кокосова в'язниця» всього за пару десятиліть перетворилася на унікальний тропічний острів-курорт з аеропортом, дорогами, готелями все включено, спа-центрами та насиченою програмою розваг для дітей та дорослих. Статусний курорт світового класу з чудовими пляжами щорічно відвідують понад 4 млн. туристів.

3. Спіймати на вудку кальмара

Зима – найкращий час для нічної риболовлі на кальмарах біля пляжу Сао або в архіпелазі Антхой. Туристам видають вудки з приманкою -  муляжами креветок, що світяться. Після вдалої риболовлі прямо на човні можна поласувати уловом.

4. Зайнятися у В'єтнамі дайвінгом та снорклінгом

У середині листопада морська вода біля берегів Фукуока повністю очищається від водоростей і стає абсолютно прозорою. Послуги дайвінг-центрів В'єтнаму вважаються одними з найдешевших у світі; компетенція інструкторів та якість спорядження – на високому рівні. Новачки для дайвінгу вибирають «Острів Черепах» Hon Doi Moi, глибина до 10м. Досвідчені дайвери вирушають до підводного каньйону Electric Noise, глибина до 45м.

5. Здійснити поїздку найдовшою канатною дорогою у світі

З селища Антхой на південному заході острова Фукуок туристи вирушають у подорож канатною дорогою Hon Thom. Довжина траси 7900 м, час у дорозі 15 хвилин, навколо нереальної краси краєвиди Південно-Китайського моря. Вартість поїздки канатною дорогою включена в ціну відвідування парку розваг Sun World на острові Хонтхом.

6. Гуляти в джунглях та розважатися у парках розваг острова Фукуок

Площа острова 574 кв.м., більшість зайнята природним заповідником. Доступ туристів обмежений, але є спеціальні екотропи з маркуваннями. Любителі трекінгу вирушають у джунглі, піднімаються на вершини гір або зустрічають світанок біля Храму Хранителя.

Сім'ї з дітьми обирають парки розваг Фукуока:

  • 100+ атракціонів, океанаріум, шоу фонтанів, театралізовані вистави, магазини суперкомплексу VinWonders Phu Quoc
  • жирафів, крокодилів та нічні екскурсії зоопарку Vinpearl Safari Phu Quoc;
  • вечірні шоу романтичного Sun World;
  • місто нескінченних фестивалів та костюмованих шоу Grand World Phu Quoc;
  • італійський шарм та інтерактивне шоу «Крижані джунглі» унікального Sunset Town.

7. Побувати на перлинних фермах

Фукуок - основний центр вирощування перлів В'єтнаму. Туристам показують весь процес вирощування устриць та полірування перлин; демонструють унікальні прикраси; продають сертифіковані перли.

Морські пригоди, джунглі, венеціанські канали, американські гірки, шоу крокодилів, тиха чарівність тропічних пляжів з білосніжним піском та водою кольору бірюзи: зимова відпустка у В'єтнамі стане блискучою перлиною вашої колекції подорожей.

