Ідеальна відпустка в Туреччині з онлайн турагенцією АНЕКС Тур

Ultra all inclusive з аквапарком чи недорогі апартаменти з кухнею? Спокійний відпочинок на пляжі чи захоплюючі екскурсії? Гостинна Туреччина здатна запропонувати будь-який формат відпочинку на морі. В онлайн турагенції АНЕКС Тур можна замовити персональний список путівок до готелів з різною концепцією або самостійно вибрати на сайті недорогий тур до Туреччини. Для швидкого пошуку є зручна система фільтрів електронного каталогу путівок.

Піщаний або гальковий пляж на відпочинку у Туреччині

Найкрасивіша морська вода кольору бірюзи біля галькових пляжів. Досвідчені туристи віддають перевагу готелям, в яких на гальковому пляжі є стаціонарні пірси зі сходами в морі. У картці туру на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур можна оцінити територію готелю та пляжу на онлайн-карті.

Піщаний пляж з пологим входом у воду вибирають сім'ї з маленькими дітьми та плавці-початківці. Найкращі піщані пляжі Туреччини:

район старовинного піратського міста Сіде: курорти Манавгат, Евренсекі, Кумкой, Чолакли;

найближчі до Анталії курорти Белек та Лара;

найпопулярніший пляж Клеопатри в Аланії;

у готелях VIP класу Кемера (пісок привозять);

Смарагдове узбережжя - Чирали, Олюденіз, Дідім, Каш;

Егейське море - курорти Ічмілер, Кушадаси, Бодрум.

Міський готель чи турецький комплекс ультра все включено

Путівки до турецьких апарт-готелів та недорогіх пансионатів без власних пляжів вигідно купувати, якщо у планах екскурсії, оренда автомобіля чи шопінг. Найпопулярніші курорти з міськими готелями: містечка навколо Аланії, історичний центр Анталії, Кемер, Ізмір, Бодрум.

Турецькі готелі все включено або ультра все включено вибирають для пляжного відпочинку: більшість послуг готелю безкоштовні; набір опцій залежить від класу готелю. У найрозкішніших готелях 5* з концепцією UAI туристів пригощають морозивом та свіжими соками, ресторани та бари працюють цілодобово, в номерах є набори брендової косметики та наповнений міні-бар. Вигідно купувати путівки до готелів з аквапарками та безкоштовними програмами СПА-центрів.

Сімейна концепція або готель 16+ у Туреччині

Найпопулярніша сімейна концепція турецьких готелів гарантує відмінну відпустку для дітлахів та батьків: з ранку до вечору працюють міні-клуби з аніматорами. Готелі класу преміум пропонують дитяче меню в ресторані, прокат прогулянкових колясок, басейни для дітей різних вікових груп, аквапарки.

Альтернативна концепція adult only гарантує відсутність на території готелю гостей молодше 12 або 16 років. Мрієте про спокійний відпочинок біля басейну та тишу у ресторані? Знайдіть у каталозі онлайн турагенції АНЕКС Тур фільтр «готелі для дорослих».

Пакетний тур до Туреччини або програма «тільки проживання»: ціни 2025 року

У пакетному автобусному чи авіатурі вартість путівки включає основні витрати туриста. На сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур реально купити онлайн путівки з авіаперельотом з Молдови, Польщі, Угорщини або Румунії за ціною від 35000 грн (7 ночей, два дорослі туристи). Автобусні тури стартують від 24000 грн.

Основні переваги пакетних турів до Туреччини:

до виїзду на відпочинок оплачені номер (у 90% путівок включене харчування); проїзд до курорту та назад автобусом або чартерний переліт; груповий трансфер до готелю; туристична страховка;

у будь-якій екстреній ситуації (затримка рейсу, овербукінг в готелі) є допомога туроператора; під час відпочинку з туристами працюють місцеві гіди;

час групового трансферу синхронізовано із реальним розкладом чартеру.

Програма «тільки проживання» гарантує вигідну оплату номера на обрані туристами дати. Ціни доступні: путівки на 7 ночей із проживанням у міському готелі коштують від 10-12 тис. грн; тур до готелю все включено з аквапарком – 35-40 тис. грн.