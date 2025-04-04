Інтерфакс-Україна

Події

19:27 04.04.2025

Трамп заявляє про готовність В'єтнаму скасувати мита проти США

1 хв читати
Трамп заявляє про готовність В'єтнаму скасувати мита проти США
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп обговорив у п'ятницю з генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії та президентом В'єтнаму То Ламом готовність Ханоя скасувати всі мита в обмін на торговельну угоду зі США.

"Щойно у нас була дуже продуктивна телефонна розмова з То Ламом, генсеком ЦК Компартії В'єтнаму. Він сказав, що В'єтнам прагнутиме знизити свої мита аж до нуля, якщо їм вдасться домовитися зі США", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Також лідер США подякував в'єтнамському колезі від імені всієї країни й висловив сподівання на зустріч із ним у найближчому майбутньому.

У середу Трамп запровадив відповідні мита проти В'єтнаму в розмірі 46%. Вони почнуть діяти 9 квітня.

 

Теги: #вєтнам #мита #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 04.04.2025
Рубіо: Європа має розробити конкретні пропозиції щодо забезпечення безпеки українського народу

Рубіо: Європа має розробити конкретні пропозиції щодо забезпечення безпеки українського народу

21:04 04.04.2025
Зеленський: Нові тарифи США це не дуже добре, але на українську економіку і постачання зброї вони ніяк не вплинуть

Зеленський: Нові тарифи США це не дуже добре, але на українську економіку і постачання зброї вони ніяк не вплинуть

19:49 04.04.2025
ФРС не змінюватиме базову ставку до отримання більшої ясності - Павелл

ФРС не змінюватиме базову ставку до отримання більшої ясності - Павелл

17:27 04.04.2025
США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

16:56 04.04.2025
Деякі українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через підвищення мит - ЄБА

Деякі українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через підвищення мит - ЄБА

15:21 04.04.2025
США віддані НАТО – Рютте

США віддані НАТО – Рютте

21:33 03.04.2025
Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю

Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю

19:13 03.04.2025
Прессекретар Білого дому просить інвесторів довіритися Трампу

Прессекретар Білого дому просить інвесторів довіритися Трампу

19:07 03.04.2025
Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим

Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим

09:33 03.04.2025
Імпортні мита США не поширюються на алюміній, сталь, напівпровідники - ЗМІ

Імпортні мита США не поширюються на алюміній, сталь, напівпровідники - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми віримо, що США не підуть на зняття санкцій з РФ, країни ЄС їх точно не знімуть

Зеленський: Нові тарифи США це не дуже добре, але на українську економіку і постачання зброї вони ніяк не вплинуть

Робота над контингентом як частиною гарантій безпеки ведеться не лише з Британією і Францією і триватиме ще місяць – Зеленський

Зустріч начальників штабів України, Британії і Франції поклала початок новій важливій роботі – Зеленський

З 14 загиблих у Кривому Розі шестеро дітей - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми віримо, що США не підуть на зняття санкцій з РФ, країни ЄС їх точно не знімуть

Сибіга про удар по Кривому Рогу: Ще одна російська атака на житловий район без жодної військової цілі

Робота над контингентом як частиною гарантій безпеки ведеться не лише з Британією і Францією і триватиме ще місяць – Зеленський

У Харкові внаслідок ДТП, загинули двоє людей - поліція

Зустріч начальників штабів України, Британії і Франції поклала початок новій важливій роботі – Зеленський

Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину в Кривому Розі – прокуратура

Тривають аварійно-рятувальні роботи на місті влучання балістичної ракети у Кривому Розі – ДСНС

З 14 загиблих у Кривому Розі шестеро дітей - Зеленський

У Кривому Розі 14 загиблих внаслідок ракетного удару, з них 5 дітей

Безпілотні системи – геймченджер, і ми лише на старті розкриття їхнього потенціалу, - голова "АОЗ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА