Як побачити топові фестивалі Греції 2025: поради онлайн турагенції АНЕКС Тур

Прозоре море, легендарна середземноморська кухня, сотні пляжів із Блакитними прапорами, можливість оздоровити дітей та самим відновити сили – це Греція влітку. Плануєте знов огляд античних руїн Стародавньої Еллади? Час познайомитися з драйвовою та сучасною Грецією. Поєднайте пляжний тур в Грецію з новими враженнями: влітку 2025 року на туристів чекають цікаві фестивалі.

Музичні фестивалі на відпочинку в Греції влітку 2025 року

Електронна музика, джаз, соул, класика – шанувальники будь-якого напряму знайдуть цікавий варіант розваг під час відпочинку у Греції влітку 2025 року.

При плануванні відпустки врахуйте розклад найвідоміших музичних фестивалів Греції влітку 2025:

Supa Dupa Fly. 6-10 червня. Санторіні. Розкішна Лондонська вечірка 18+ у стилі R&B та хіп-хоп на найромантичнішому острові Греції. EJEKT. 6 та 9 липня. Афіни, район Каллітея, Plateia Nerou на набережній. Щороку на місці олімпійських змагань по тхеквондо виступають найвідоміші світові гурти у стилі рок та хеві-метал. Rockwave Festival. 26-28 червня - Пієрія, парк розваг TerraRepublik. 10-14 липня – Афіни, Малакаса, парк розваг TerraVibe. Драйвовий мікс альтернативного року, року, хеві-метал та поп-музики. Realise. 18 червня – 23 липня. Афіни, Water Square. Концерти видатних рок-музикантів, виконавців танцювальної музики, музика у стилі хіп-хоп та метал. Free Earth. 25-31 серпня. Халкідіки, Сітонія, пляж Азапіко. Візуальні спецефекти та унікальні музичні шоу у стилі psytrance. Plisskën Festival. 12-14 вересня. Афіни. Організатори влаштовують справжній калейдоскоп із різних музичних стилів.

Порада онлайн турагенції АНЕКС Тур. Вигідно замовити персональний підбір туру до Греції з відпочинком у готелях поблизу фестивальних майданчиків. Влітку 2025 року до курортів Греції зручно дістатися автобусом чи літаком із найближчих аеропортів Європи. Найвільніший варіант подорожі до Греції – тур за програмою «тільки проживання»; ціна путівки від 13000 грн.

Грецькі фестивалі культури та фольклору влітку 2025 року

Athens Epidaurus Festival. Грандіозна культурна подія триває з травня до серпня. Основні місця проведення – грандіозний Античний театр та Малий театр у Епідаврі, сучасні комплекси у Піреї, амфітеатр Одеон Герода в Аттиці. Унікальна акустика та атмосфера – гарантовані.

У програмі Афінського Фестивалю Епідавра влітку:

візуальні інсталяції;

оперні вистави а участю світових зірок;

сучасні театральні вистави;

концерти класичної, електронної та джазової музики;

танцювальні шоу.

Порада онлайн турагенції АНЕКС Тур. Щоб відвідати Афінський фестиваль, варто обирати для відпочинку в Греції готелі Аттики. Купити онлайн путівки з відпочинком на пляжах із Блакитними прапорами реально за ціною від 23000 грн. Ціна автобусного туру включає проїзд та проживання (6 ночей) двох дорослих туристів у готелях зі сніданками, курорти Афіни та Лутраки.

Greece Art Inspirations Festival на Олімпійській Рів'єрі. Яскравий фестиваль та авторитетний міжнародний конкурс танців, музики та фольклору пройде з 8 по 15 червня у Пієрії (година їзди від Салонік); саме тут народився легендарний Орфей. Розпочинається фестиваль парадом учасників та концертом у античному амфітеатрі міста Літохоро біля підніжжя гори Олімп. Недорогі автобусні тури з відпочинком у готелях Пієрії знайдете на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур. Пляж піщаний, море Егейське.

Міжнародний фестиваль "FOLKWAY", Родос, 6-9 червня. Заплановано виступи фольклорних колективів із десятків країн, від Індії до Мексики. Ефектно виглядають виступи у національних костюмах на тлі суворої фортеці хрестоносців.

Xanthi's Old Town Festival, Крит, початок вересня. Найбільший грецький фестиваль танців та їжі. Середземноморська кухня, костюмовані паради, театралізовані шоу на острові з найдовшим купальним сезоном у Греції. Вересневі тури до острова Крит за ціною від 32000 грн. з прямим перельотом з Варшави та Кишинева легко знайти на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур. Відпочинок має бути цікавим. Плануйте відпустку зараз.