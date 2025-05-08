РФ зруйнувала та пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України — МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила й зруйнувала понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) в середу.

Зокрема, 2020 об’єктів зазнали часткових пошкоджень, ще 305 — зруйновані повністю.

Найбільше постраждали заклади охорони здоров’я в Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

"Окрім лікарень, амбулаторій та пологових будинків, ворожі війська системно атакують і "швидкі". Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 116 автомобілів екстреної медичної допомоги, знищено 274 та ще 80 захоплено", — зазначається в повідомленні.

Попри щоденні обстріли та постійну загрозу, держава забезпечує безперебійну роботу системи охорони здоров’я. Один із пріоритетів — відновлення пошкодженої інфраструктури, особливо у прифронтових та деокупованих регіонах.

Злагодженими зусиллями держави та міжнародних партнерів вдалося повністю відновити 700 медичних об’єктів та ще 312 — частково. Загалом понад тисяча медустанов знову приймають пацієнтів.

МОЗ координує відновлення медичної інфраструктури спільно з органами влади та іноземними партнерами. У міністерстві підкреслюють, що навіть в умовах війни система охорони здоров’я демонструє стійкість і здатність працювати заради збереження життя людей.

Джерело: https://moz.gov.ua/uk/ponad-2300-ob-yektiv-medichnoyi-infrastrukturi-poshkodila-ta-zrujnuvala-rosiya-za-chas-povnomasshtabnoyi-vijni